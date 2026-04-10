Motorrijder (22) overleden bij ongeval met auto in Heinenoord

Ongeluk
Vandaag, 21:23 - Update: 1 uur geleden
In Heinenoord is vrijdagavond een 22-jarige motorrijder om het leven gekomen bij een ernstig ongeval. Het slachtoffer, afkomstig uit het Zuid-Hollandse dorp, botste rond 18.15 uur op de Westdijk op een auto.
Hulpdiensten rukten massaal uit. Naast politie en ambulance kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, meldt een correspondent ter plaatse. Ondanks de inzet van de hulpverleners mocht reanimatie niet meer baten.
De bestuurder van de auto raakte niet gewond bij de aanrijding. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht door de politie.
