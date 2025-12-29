Zeven gewonden na botsing tussen drie voertuigen in Hazerswoude-Dorp

Zeven mensen zijn maandagavond gewond geraakt door een ongeval met drie voertuigen in het Zuid-Hollandse Hazerswoude-Dorp. Twee van hen zijn zwaargewond, meldt de politie. Zeker één auto is te water geraakt. Het ongeval vond plaats op de Hoogeveensweg.

Of alle gewonden naar het ziekenhuis zijn gebracht, is niet bekend. Hulpverleners hebben uit de auto die te water raakte in ieder geval een persoon gehaald die daarna naar het ziekenhuis is gebracht. Of diegene een van de twee zwaargewonden is, is niet duidelijk.

Duikers zochten in het water voor de zekerheid naar meer slachtoffers, maar hebben verder niemand gevonden. Waardoor het ongeval kon gebeuren, is niet bekend.