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Fietser (18) overleden na ongeval met vrachtwagen in Gouda

Ongeluk

Vandaag, 19:44

Een 18-jarige fietser is overleden na een ernstig ongeval op de Nieuwe Gouwe OZ in Gouda. De fietser raakte dinsdagochtend zwaargewond bij een ongeluk met een vrachtwagen. De politie meldt dat het slachtoffer later is overleden.

Rond 08.45 uur kwamen bij het Operationeel Centrum meerdere meldingen binnen over een ernstig ongeval. Hulpdiensten troffen op de Nieuwe Gouwe OZ een vrachtwagen en de zwaargewonde fietser aan.

Politie zoekt getuigen

Het team Opsporing Verkeer is een onderzoek gestart naar het dodelijke ongeval. De politie roept mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren op zich te melden.

Ook mensen die rond het ongeval op de Nieuwe Gouwe OZ reden en beschikken over dashcambeelden worden gevraagd zich bij de politie te melden.

Door Redactie Hart van Nederland
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