Man (35) overleden na zware crash in Geervliet, bijrijder aanspreekbaar

Op de Toldijk in Geervliet is zaterdag een ernstig eenzijdig verkeersongeval gebeurd. Een auto reed daar volgens een correspondent van de dijk af en kwam met de bestuurderskant hard tegen een boom tot stilstand. De bestuurder raakte zwaargewond en is later op de dag in het ziekenhuis overleden, meldt de politie.

Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De brandweer voerde een spoedbevrijding uit om de bestuurder uit het voertuig te halen, meldt de correspondent. Ook werd een mobiel medisch team, ingezet om medische hulp te verlenen.

Bestuurder overleden

Het slachtoffer bleek een 35-jarige man te zijn. Ondanks snelle hulp en een spoedtransport naar het ziekenhuis, overleed hij later aan zijn verwondingen. Het voertuig had een Belgisch kenteken.

In de auto zat ook een bijrijder. Het gaat om een 32-jarige man. Hij was aanspreekbaar na het ongeluk en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Oorzaak

De politie had de weg afgesloten voor hulpverlening en onderzoek. De Forensische Opsporing Verkeer is ter plaatse gekomen om te onderzoeken hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.