Bestuurder (21) overleden nadat auto te water raakt in Driebruggen

Ongeluk
Vandaag, 19:51
Aan het Hoogeind in Driebruggen is woensdagmiddag een voertuig te water geraakt. De bestuurder, een 21-jarige man uit Alphen aan den Rijn, heeft het ongeval niet overleefd.
Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse na de melding dat een auto in het water lag. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident.
De politie wensen de nabestaanden veel sterkte.
