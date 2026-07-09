Moeder met twee kinderen aangereden in Dordrecht, bestuurder rijdt door

Een moeder en haar twee kinderen zijn donderdag aangereden op de Nijhofflaan in Dordrecht. De bestuurder van de auto reed na de aanrijding door, maar is later aangehouden. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

De moeder en haar twee kinderen waren na het ongeval aanspreekbaar. Ze zijn ter controle met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. De fiets raakte zwaar beschadigd. Ook de auto liep flinke schade op.

Weg afgesloten voor onderzoek

De politie sloot de Nijhofflaan af om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Ook landde een traumahelikopter verderop in de wijk.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.