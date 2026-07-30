Man overleden na val uit raam in Dordrecht

Een man is donderdagavond overleden nadat hij uit het raam van een woning aan de Torenstraat in Dordrecht was gevallen. Dat meldt de politie op X.

Het incident gebeurde rond 18.30 uur. De man liep bij de val zware verwondingen op. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident. Over de identiteit van het slachtoffer en de omstandigheden waaronder hij uit het raam viel, is nog niets bekend.