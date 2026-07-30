OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Man overleden na val uit raam in Dordrecht

Man overleden na val uit raam in Dordrecht

Ongeluk

Gisteren, 21:30

Link gekopieerd

Een man is donderdagavond overleden nadat hij uit het raam van een woning aan de Torenstraat in Dordrecht was gevallen. Dat meldt de politie op X.

Het incident gebeurde rond 18.30 uur. De man liep bij de val zware verwondingen op. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident. Over de identiteit van het slachtoffer en de omstandigheden waaronder hij uit het raam viel, is nog niets bekend.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.