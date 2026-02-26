Drie gewonden bij kettingbotsing op A16 bij Dordrecht, één aanhouding

Ongeluk
Vandaag, 19:14 - Update: 1 uur geleden
Bij een ongeval op de A16 ter hoogte van Dordrecht zijn drie mensen gewond geraakt, meldt de politie. Twee van de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Door filevorming ontstond een kettingbotsing. Een persoon is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van het ongeluk.
Het incident gebeurde in de buurt de Moerdijkbrug, bij buurtschap Willemsdorp. Hoe het precies met de gewonden gaat, kon de politie niet zeggen. Ook doen zij onderzoek naar de oorzaak.
Het ingesloten verkeer wordt inmiddels omgeleid. De parallelrijbaan richting Breda is afgesloten, met vertragingen tot 20 minuten. Rijkswaterstaat verwacht de weg vanavond weer vrij te kunnen geven.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.