A15 bij knooppunt Benelux deels weer open na kantelen truck

De A15 bij knooppunt Benelux is deels weer open. Eerder op de ochtend kantelde daar een vrachtwagen met schroot. Die belandde in de middenberm. De hoofdrijbaan ging in beide richtingen dicht. Rond 07.15 uur is in beide richtingen alleen de linkerrijstrook nog dicht, meldt de ANWB.

Het schroot wordt opgeruimd en ergens na 10.00 uur wordt de vrachtwagen weggehaald. De stremming levert lange files op tussen Rotterdam-IJsselmonde en knooppunt Benelux.