Vrouw geschept tijdens uitlaten hond in Den Haag: hond vlucht weg

Een vrouw die woensdagavond laat haar hond uitliet in Den Haag is op een kruispunt aangereden door een automobilist. Dat gebeurde rond middernacht bij het Goudenregenplein, op de hoek met de Goudenregenstraat.

De vrouw raakte gewond en is ter plekke door ambulancepersoneel op een vacuümmatras gelegd. Ze is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van haar verwondingen is nog niets bekend.

Op het moment van het ongeluk was zij haar hond aan het uitlaten. Die schrok van de klap en rende in paniek weg. Omstanders zijn direct begonnen met zoeken. Na een kwartier kwam het verlossende nieuws dat het dier veilig is teruggevonden.

De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De politie onderzoekt hoe het kon gebeuren.