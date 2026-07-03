Kind overleden na aanrijding met bestelauto in Den Haag

Een kind dat vorige week donderdag in Den Haag op zijn step werd aangereden, is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie vrijdag.

Het ongeval vond rond 18.00 uur plaats op de President Kennedylaan in het stadsdeel Scheveningen. De jongen op de step raakte ernstig gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt hoe het heeft kunnen gebeuren en roept getuigen op zich te melden. De politie meldde eerder al dat de bestelauto die bij het ongeval was betrokken, voor onderzoek is meegenomen.