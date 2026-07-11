Pakketbezorger rijdt zich klem onder viaduct in Den Haag

Een pakketbezorger heeft zaterdagmiddag voor flinke schade gezorgd aan zijn voertuig en aan een viaduct in Den Haag. De bestelwagen bleek te hoog voor het viaduct van 2,6 meter en raakte flink beschadigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 15.00 uur op de Zwarteweg in Den Haag. De chauffeur probeerde onder het tramviaduct door te rijden, maar de wagen bleek net iets te hoog. Daardoor kwam het voertuig vast te zitten.

De schade aan de bestelwagen is groot. De opbouw kwam los van de voorkant van het voertuig en in de bovenkant en zijkant van de wagen zit een groot gat. Ook het viaduct liep schade op.

Pakketjes overgeladen

De pakketjes uit de beschadigde wagen zijn overgeladen in een andere bestelbus. Mensen die naarstig op hun pakketjes zitten te wachten, kunnen die alsnog snel verwachten.