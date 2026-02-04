Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Meisje aangereden bij school in Den Haag, automobilist aangehouden

Ongeluk

Vandaag, 15:22 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Woensdagmiddag is een jong meisje aangereden op de Schalk Burgerstraat in Den Haag. Het ongeluk gebeurde rond 15.30 uur bij een zebrapad, vlak voor een basisschool. Door de klap werd het meisje enkele meters door de lucht geslingerd en kwam zij hard op de grond terecht. Het meisje is gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Ooggetuigen vertellen tegen een correspondent ter plaatse dat de moeder van het meisje haar direct na het ongeluk heeft opgepakt en naar het Alpsoy Medisch Centrum heeft gebracht. Dat is een huisartsenpraktijk in de Schouwburgerstraat. De ambulancedienst nam daar de zorg over. Het meisje werd in de ambulance nagekeken en is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht voor verdere controle.

Bestuurder onder invloed

De automobilist kwam na de aanrijding tot stilstand tegen een geparkeerde auto. Hij moest een blaastest doen, waaruit bleek dat hij geen alcohol had gedronken.

Ook werd een drugstest afgenomen. Die test was positief, waarna de bestuurder is aangehouden. De politie doet uitgebreid onderzoek naar het ongeval en bekijkt camerabeelden van woningen in de buurt.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.