Meisje aangereden bij school in Den Haag, automobilist aangehouden

Woensdagmiddag is een jong meisje aangereden op de Schalk Burgerstraat in Den Haag. Het ongeluk gebeurde rond 15.30 uur bij een zebrapad, vlak voor een basisschool. Door de klap werd het meisje enkele meters door de lucht geslingerd en kwam zij hard op de grond terecht. Het meisje is gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Ooggetuigen vertellen tegen een correspondent ter plaatse dat de moeder van het meisje haar direct na het ongeluk heeft opgepakt en naar het Alpsoy Medisch Centrum heeft gebracht. Dat is een huisartsenpraktijk in de Schouwburgerstraat. De ambulancedienst nam daar de zorg over. Het meisje werd in de ambulance nagekeken en is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht voor verdere controle.

Bestuurder onder invloed

De automobilist kwam na de aanrijding tot stilstand tegen een geparkeerde auto. Hij moest een blaastest doen, waaruit bleek dat hij geen alcohol had gedronken.

Ook werd een drugstest afgenomen. Die test was positief, waarna de bestuurder is aangehouden. De politie doet uitgebreid onderzoek naar het ongeval en bekijkt camerabeelden van woningen in de buurt.