Meerdere mensen onwel in winkelcentrum Den Haag

In winkelcentrum De Passage in Den Haag zijn woensdag eind van de ochtend meerdere mensen onwel geworden. Negen mensen voelden zich niet lekker, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis, meldt een woordvoerster van de veiligheidsregio.

Er is waarschijnlijk sprake van stankoverlast door werkzaamheden aan het riool. "Er is geen gevaar", zegt de woordvoerder. Meerdere winkels in het winkelcentrum zouden zijn ontruimd, maar hoeveel weet ze niet.

De Passage is in het centrum van Den Haag.