Meerdere gewonden bij zwaar ongeluk in Den Haag

Ongeluk

Vandaag, 08:22

Bij een ernstig auto-ongeluk op de Troelstrakade in Den Haag zijn vrijdagavond meerdere mensen gewond geraakt. Dat meldt een correspondent ter plaatse. Het ongeval gebeurde rond 22.50 uur ter hoogte van de Vier Heemskinderenstraat.

Door een nog onbekende oorzaak botste een auto frontaal op een tegemoetkomend voertuig. Eén slachtoffer lag bij aankomst van de hulpdiensten al buiten de auto. Een tweede persoon moest door hulpverleners uit het voertuig worden gehaald.

Twee inzittenden zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

