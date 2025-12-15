Acht gewonden bij botsing tussen trams in Den Haag

Twee trams zijn maandagochtend op de kruising van het Spui en de Bierkade in Den Haag tegen elkaar gebotst. Tram 1 reed ter hoogte van halte Bierkade achterop tram 16. Bij de botsing raakten meerdere mensen gewond. Door de klap vielen verschillende passagiers en in totaal raakten acht mensen gewond. Vier van hen zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, vertelt de politie aan Hart van Nederland.

De hulpdiensten rukten massaal uit. Vier ambulances kwamen ter plaatse om de gewonden te verzorgen. Ook de brandweer werd ingeschakeld ter ondersteuning. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar bleek uiteindelijk niet nodig en werd geannuleerd.

Flinke hinder

Het ongeluk heeft geleid tot flinke hinder in het tramverkeer. De rijstrook richting het centrum is afgesloten, waardoor meerdere tramlijnen zijn verstoord.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Het onderzoek loopt nog.