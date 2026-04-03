Fietser (34) overleden na aanrijding met tram in Den Haag

Een 34-jarige fietser is in de nacht van donderdag op vrijdag om het leven gekomen door een ongeval met een tram in Den Haag. Dat meldt de politie vrijdag.

Het ongeluk gebeurde rond 00.15 uur op de Waldeck Pyrmontkade in het Zeeheldenkwartier. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te reanimeren. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. De politie doet onderzoek. De bestuurder van de tram is niet aangehouden als verdachte.