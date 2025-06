Politie zoekt mogelijke doorrijder na dodelijk verkeersongeluk in Den Haag

Mogelijk is een automobilist doorgereden na een dodelijk verkeersongeluk dinsdagochtend. Een 51-jarige man uit Den Haag is overleden. De politie gaat uit van een aanrijding waarbij de automobilist is doorgereden.

Welke straf krijg je als je doorrijdt na een verkeersongeluk? In de uitlegvideo zie je welke straffen er bestaan in Nederland.

Het slachtoffer werd rond 05.10 uur zwaargewond gevonden op de Reigersbergenweg in de wijk Mariahoeve en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

De politie is dringend op zoek naar de bestuurder en roept getuigen op zich te melden.

ANP