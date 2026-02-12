Bijenkorf en HEMA in centrum Den Haag ontruimd na gaslek

In het centrum van Den Haag zijn donderdag twee winkels ontruimd na een gaslek. Het gaat om de Bijenkorf en de HEMA aan de Grote Marktstraat. De Veiligheidsregio Haaglanden meldt dat rond 11.15 uur een gaslek is ontstaan in de kelder van de HEMA.

Inmiddels is de gasleiding afgesloten, maar "gezien de hoeveelheid gas die is vrijgekomen" is volgens de veiligheidsregio besloten om beide warenhuizen te ontruimen. De Bijenkorf en de HEMA bevinden zich naast elkaar. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt dat de panden worden geventileerd. Netbeheerder Stedin is onderweg om de gaslekkage te verhelpen.

Hoeveel mensen binnen waren bij de winkels is onduidelijk. Bij de HEMA ging het om minstens dertig mensen.