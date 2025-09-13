Auto in lichterlaaie na zware crash in Den Haag: vier gewonden

In Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto volledig uitgebrand na een zware aanrijding. Rond 03.10 uur botsten twee voertuigen op de kruising van de Segbroeklaan met de Goudenregenstraat. Eén van de auto’s vloog direct in brand, waardoor de hulpdiensten groot moesten uitrukken. De politie heeft een persoon aangehouden voor rijden onder invloed.

Naast politie en brandweer kwamen ook vijf ambulances en het Mobiel Medisch Team (MMT) uit Rotterdam ter plaatse. De traumahelikopter landde op een veld in de buurt, waarna de arts en verpleegkundige door de politie naar het ongeluk werden gebracht.

Vier gewonden, auto uitgebrand

De brandweer begon direct met blussen, terwijl agenten en ambulancepersoneel zich over de slachtoffers ontfermden. In totaal raakten vier mensen gewond. Twee van hen zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht, een derde zonder spoed. Een vierde slachtoffer is ook nagekeken en vervoerd.

Volgens de politie kwamen alle inzittenden op tijd uit de brandende auto. De kruising waar het ongeluk gebeurde, is zaterdagochtend nog steeds afgesloten voor verkeer.

Het is nog onduidelijk hoe de aanrijding kon gebeuren. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.