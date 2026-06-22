Twee gewonden bij flinke klap tussen kleine auto en tram in Den Haag

Bij een botsing tussen een tram en een kleine auto zijn maandagmiddag in Den Haag twee mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 13.05 uur. Beide inzittenden van de auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was één slachtoffer aanspreekbaar, de ander niet.

Na de melding rukten meerdere hulpdiensten uit. Volgens een correspondent ter plaatse moest de brandweer een deur van de auto openknippen om een van de inzittenden te bevrijden. Beide slachtoffers werden langere tijd behandeld voordat zij met spoed naar het ziekenhuis zijn vervoerd.

Ook een persoon uit de tram is nagekeken door hulpverleners, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Oorzaak nog onderzocht

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding. Er is niemand aangehouden. Ongeveer anderhalf uur na het ongeval werd de weg weer vrijgegeven.