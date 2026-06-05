Vrouw dood gevonden in water Delft, identiteit nog onbekend

In het water langs de Mandjeskade in Delft is donderdagochtend een overleden vrouw aangetroffen. De politie onderzoekt wie zij is en hoe zij om het leven is gekomen.

Rond 10.45 uur kreeg de politie een melding van een wandelaar die een lichaam in het water zag liggen bij de Mandjeskade, in de buurt van het Vockestaertpad. Hulpdiensten gingen daarop ter plaatse. De brandweer haalde het lichaam uit het water, waarna de politie onderzoek deed.

Zilvere ring met groene edelsteen

Volgens de politie gaat het om een witte vrouw van ongeveer 30 jaar oud. Ze had een normaal postuur en halflang blond haar. Ook droeg zij een zilveren ring met een groene edelsteen. De vrouw had daarnaast twee opvallende tatoeages. Eén tatoeage zit op haar linker onderarm. De andere loopt rondom haar onderbuik.

De identiteit van de vrouw is nog onbekend. Daarom vraagt de politie mensen die denken te weten om wie het gaat om zich te melden. Ook andere informatie die mogelijk kan helpen bij het onderzoek is welkom.