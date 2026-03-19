Kind overleden na aanrijding met busje in Delft

In Delft is donderdagmiddag een kind overleden na een aanrijding met een busje. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Het kind werd volgens een correspondent ter plaatse geraakt toen de busje achteruit reed.

Het ongeval gebeurde rond 15.15 uur aan de Van der Leeplaats, nabij een bouwplaats. Hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances en een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Daarnaast stonden politiemotoren klaar om een eventuele spoedbegeleiding naar het ziekenhuis te faciliteren.

Het kind werd volgens de correspondent langdurig gereanimeerd. Dat mocht helaas niet meer baten; het kind overleed aan de verwondingen.

Verdere informatie over het kind kan de woordvoerder niet delen. De correspondent meldt dat het zou gaan om een jong kind. Ook over de identiteit van de bestuurder is niets naar buiten gebracht.

Getuigen

De woordvoerder van de politie laat weten dat het onderzoek naar de toedracht in volle gang is. De politie is daarbij op zoek naar getuigen. Mensen die meer weten of beschikken over camerabeelden, worden opgeroepen contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

De bestuurder wordt, zoals gebruikelijk bij een ongeval, verhoord door de politie.