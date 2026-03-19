Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Kind overleden na aanrijding met busje in Delft

Ongeluk

Vandaag, 15:54 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

In Delft is donderdagmiddag een kind overleden na een aanrijding met een busje. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Het kind werd volgens een correspondent ter plaatse geraakt toen de busje achteruit reed.

Het ongeval gebeurde rond 15.15 uur aan de Van der Leeplaats, nabij een bouwplaats. Hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances en een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Daarnaast stonden politiemotoren klaar om een eventuele spoedbegeleiding naar het ziekenhuis te faciliteren.

Het kind werd volgens de correspondent langdurig gereanimeerd. Dat mocht helaas niet meer baten; het kind overleed aan de verwondingen.

Verdere informatie over het kind kan de woordvoerder niet delen. De correspondent meldt dat het zou gaan om een jong kind. Ook over de identiteit van de bestuurder is niets naar buiten gebracht.

Getuigen

De woordvoerder van de politie laat weten dat het onderzoek naar de toedracht in volle gang is. De politie is daarbij op zoek naar getuigen. Mensen die meer weten of beschikken over camerabeelden, worden opgeroepen contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

De bestuurder wordt, zoals gebruikelijk bij een ongeval, verhoord door de politie.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.