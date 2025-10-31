Dode en gewonden bij zwaar motorongeluk in Delft

Bij een ongeval met motoren in Delft is vrijdag iemand om het leven gekomen. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Twee anderen zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde op de Prinses Beatrixlaan. Volgens een correspondent ter plaatse kwamen vier ambulances en een traumahelikopter ter plaatse. Hulp mocht voor een van de motorrijders niet meer baten; het slachtoffer overleed ter plekke.

Wat er precies is gebeurd, wordt op dit moment onderzocht.