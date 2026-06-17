Vrachtwagen kantelt op A15 bij Brielle, losgeraakte container belandt op auto

Op de A15 bij Brielle is woensdagmiddag een vrachtwagen gekanteld. Hierbij kwam een container los van de vrachtwagen en belandde op een personenauto.

Het ongeluk gebeurde rond 15.00 uur. Op beelden is te zien hoe de auto volledig onder de container ligt. Volgens een correspondent ter plaatste is de bestuurder van de auto ongedeerd.

Het incident zorgde voor flinke vertraging, ook op omliggende wegen.

Door het ongeval is er diesel op de snelweg terechtgekomen. Het reinigen van het wegdek zal nog enkele uren in beslag nemen. Rijkswaterstaat verwacht dat de herstelwerkzaamheden rond 22.00 uur zijn afgerond.