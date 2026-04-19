Overleden persoon (42) gevonden in woning Boskoop, politie doet onderzoek

In Boskoop is zaterdagavond het lichaam van 42-jarige man gevonden bij een woning aan de Babsloot. De politie kwam aan het begin van de avond ter plaatse en is sindsdien druk bezig met onderzoek. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.

Een deel van de straat is afgezet met linten. Op beelden is te zien hoe rechercheurs in witte pakken in en uit de woning lopen.

Bewoners die in het afgesloten gebied wonen, mogen alleen onder begeleiding van de politie hun huis in en uit. Over de identiteit van de overledene is nog niets bekend.