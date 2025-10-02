Terug

Fietser aangereden door trein in Boskoop, gewond naar het ziekenhuis gebracht

Fietser aangereden door trein in Boskoop, gewond naar het ziekenhuis gebracht

Ongeluk

Vandaag, 10:42

Op de spoorwegovergang aan de Zijde in Boskoop is donderdagochtend een fietser gewond geraakt na een botsing met een trein. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde rond 08.30 uur. Hulpdiensten rukten massaal uit: naast meerdere ambulances en brandweerwagens werd ook een traumahelikopter uit Amsterdam opgeroepen.

Het treinverkeer rond Boskoop kwam volledig stil te liggen na het ongeluk.

School

Volgens een woordvoerder van de politie gebeurde het ongeval vlakbij een school. Op X laat de politie dan ook weten: "Het meemaken van een ongeval zoals in Boskoop is zeer ingrijpend. Daarom kunt u als getuige bij Slachtofferhulp terecht voor steun."

