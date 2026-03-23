Vijf gewonden na ongeluk met meerdere voertuigen bij Bergschenhoek

Door een ongeval met meerdere voertuigen op de Zestienhovenweg bij Bergschenhoek zijn vijf mensen gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis vervoerd en waren aanspreekbaar, meldt de politie. Een van hen is aangehouden.

Het ongeval gebeurde rond 20.15 uur in de Zuid-Hollandse plaats. Volgens regionale media kwamen twee auto's en een bestelbus met elkaar in botsing. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.