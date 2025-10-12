Terug

Fietser (23) overleden na botsing met auto in Barendrecht

Ongeluk

Vandaag, 09:51

In Barendrecht is zaterdagavond een 23-jarige fietser om het leven gekomen na een aanrijding met een auto, meldt de politie. Het ongeluk gebeurde rond 23.30 uur op de Noldijk in de Zuid-Hollandse plaats.

Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Hulpverleners hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet baten.

Het ongeval vond plaats op een gelijkwaardige kruising. Volgens een correspondent kwam de fietser vermoedelijk van rechts toen hij werd geschept. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.

