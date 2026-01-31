Vrachtwagen geschaard op A15: rijbaan urenlang dicht bij Ridderkerk

Op de A15 bij Ridderkerk is zaterdagochtend een vrachtwagen geschaard. Het voertuig kwam tot stilstand tegen de vangrail aan de linkerkant van de weg, waarbij een groot deel van de vangrail zwaar beschadigd raakte. Ook het voertuig liep flinke schade op.

Bij het ongeval is ook de dieseltank van de vrachtwagen gescheurd. Daardoor kwam een grote hoeveelheid diesel op het wegdek terecht. Een eerste poging van de brandweer om de weg snel schoon te maken, zodat ingesloten verkeer kon doorrijden, had geen succes.

De hoofdrijbaan richting Ridderkerk is volledig afgesloten. In de richting van de Benelux is één rijstrook dicht. Verkeer dat vaststond, wordt teruggeleid en kan het ongeval niet passeren.

De chauffeur van de vrachtwagen is ter plaatse nagekeken in een ambulance. Volgens de hulpdiensten raakte hij niet gewond.

Herstelwerkzaamheden

Rijkswaterstaat meldt dat het ingesloten verkeer inmiddels is weggeleid en dat de vrachtwagen wordt geborgen. Daarna volgen herstelwerkzaamheden aan de vangrail en een grondige reiniging van het wegdek. De verwachting is dat de werkzaamheden tot het einde van de middag duren. Verkeer wordt omgeleid via de parallelrijbaan.