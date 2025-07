Nederlands meisje (7) overlijdt bij auto-ongeluk in Frankrijk

Een vakantie in Frankrijk is voor een gezin uit Den Haag in een nachtmerrie geëindigd. Een 7-jarig meisje is zaterdag om het leven gekomen bij een ernstig auto-ongeluk op de A10 ter hoogte van Le Bardon, in het midden van Frankrijk. Twee familieleden, onder wie de moeder van het meisje, raakten zwaargewond.

Volgens de Franse krant La République du Centre ging het om een eenzijdig ongeluk rond 07.15 uur ’s ochtends. De moeder verloor de controle over het stuur terwijl ze aan het inhalen was. Ze zat met haar drie kinderen in de auto.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden van het meisje na berichtgeving van het Algemeen Dagblad. Het ministerie heeft laten weten consulaire bijstand te verlenen aan de familie.

De exacte oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. De Franse autoriteiten doen onderzoek naar de toedracht.

ANP