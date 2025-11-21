ZIEN: Auto zakt weg in sinkhole in Arnhem

Op de Hommelseweg in Arnhem is vrijdag is een sinkhole ontstaan waarin een auto behoorlijk is weggezakt. Het incident heeft geleid tot een afsluiting van de weg.

De situatie werd opgemerkt nadat een deel van het wegdek was ingezakt samen met de auto. Een auto kwam hierdoor met de achterzijde in het gat terecht.

Hoe groot het gat exact is, is nog niet bekend. De gemeente is ter plaatse samen met netbeheerder Liander en een bergingsbedrijf om de situatie veilig te stellen, te onderzoeken en ook om de auto te verwijderen. Het is nog niet bekend hoe lang de herstelwerkzaamheden en ook de afsluiting zullen duren.