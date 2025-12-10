Zeven gewonden bij ongeluk met vijf auto's op A15 bij Spijkenisse

Bij een ongeluk met een vrachtwagen en vijf auto's op de A15 bij Spijkenisse zijn zeven mensen gewond geraakt, bevestigt een woordvoerster van de veiligheidsregio na berichtgeving van Rijnmond. Zeker twee van hen zijn zwaargewond.

Het ongeluk gebeurde rond 17.30 uur op de snelweg in de richting van Rotterdam. De brandweer moest meerdere mensen bevrijden die bekneld waren geraakt in de voertuigen. Alle zeven slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, aldus de woordvoerster.

De politie laat weten dat de weg rond het ongeluk is afgesloten. De politie doet daar onderzoek.