Bij een ernstig ongeluk op de N744 bij het Overijsselse Zenderen zijn dinsdagochtend twee personen gewond geraakt. De twee auto's kwamen frontaal met elkaar in botsing.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie bevestigt aan Hart van Nederland dat een 22-jarige vrouw uit Groningen en een 48-jarige vrouw uit Albergen naar het ziekenhuis zijn vervoerd.

Het ongeluk zorgde voor flinke schade aan beide auto's en een grote ravage op de weg. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de botsing. De weg is voorlopig afgesloten voor verkeer.