Zeer ernstig ongeval op N201 bij Vinkeveen: vrouw overleden bij frontale botsing

Op de N201 bij Vinkeveen is zaterdagavond een ernstig ongeval gebeurd. Bij een frontale botsing tussen twee auto's is een dode gevallen. Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland.

Het dodelijke slachtoffer is een vrouw, aldus de politie. De bestuurder van de andere auto is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Die persoon was nog wel aanspreekbaar, aldus de woordvoerder.

Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt op dit moment nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen en roept mensen die meer weten op te bellen naar 0900-8844.

De weg is in beide richting afgesloten, en dat zal volgens de woordvoerder "voorlopig zo blijven".