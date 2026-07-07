'Negen wielrenners gewond na val door gespannen koord op Zeelandbrug'

Negen wielrenners zijn afgelopen weekend gewond geraakt nadat zij op de Zeelandbrug tegen een gespannen koord op het fietspad reden. Dat meldt NU.nl. Zes van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Drie anderen konden zich laten behandelen bij de huisartsenpost.

Het ongeval gebeurde op het fietspad naast de rijbaan van de Zeelandbrug. Volgens de politie kwamen de wielrenners met hoge snelheid tegen een gespannen koord aan, waarna zij hard ten val kwamen. Meerdere slachtoffers liepen daarbij ernstige snijwonden op.

"Het koord is met die snelheid op de fiets als een soort mes op je lichaam", zegt een politiewoordvoerder tegen NU.nl.

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Onderzoek

Hoe het koord op het fietspad terechtkwam, is nog onduidelijk. Volgens de politie wordt onderzocht of iemand het bewust over het fietspad heeft gespannen of dat het door de wind op het fietspad terechtkwam en vast kwam te zitten. Het koord zelf is niet teruggevonden. Mogelijk is het na het ongeval meegesleurd door een passerend voertuig.

Vanwege het incident werd de N256 zaterdag tijdelijk in beide richtingen afgesloten. De politie roept getuigen op zich te melden.