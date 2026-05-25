Jonge kinderen gewond bij ernstig ongeluk in Westkapelle

Ongeluk

Vandaag, 21:43

In Westkapelle is maandagavond een zwaar ongeluk gebeurd. Twee auto's zijn daarbij betrokken en vier mensen raakten gewond. Twee van de gewonden zijn volgens de politie jonge kinderen.

Rond 20.45 uur botsten twee personenauto's op elkaar op de Baaiweg. Eén persoon zat na het ongeval bekneld: 'De brandweer is bezig deze persoon uit het voertuig te bevrijden', meldde de brandweer. Rond 21.45 uur was dat gelukt.

Twee traumahelikopters

Zeeland Veilig meldt: 'Alle gewonden worden behandeld door het aanwezige medische personeel. Twee personen worden met de traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Een derde persoon wordt met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.'

De twee auto's botsten volgens Zeeland Veilig op elkaar op de kruising van de Baaiweg en de Prelaatweg. De brandweer ging met twee blusvoertuigen en een hulpverleningsvoertuig ter plaatse. Ook kwamen er meerdere ambulances en twee traumahelikopters.

De politie doet ter plaatse nog onderzoek.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

