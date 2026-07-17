Kind gewond na val uit raam van woning in Waarde

Een kind is donderdagavond gewond geraakt nadat het uit een raam van een woning in Waarde (Zeeland) was gevallen. De politie gaat uit van een ongeluk, laat ze aan Hart van Nederland weten.

Het incident gebeurde rond 21.30 uur aan de Plasseweg. Volgens PZC gaat het om een jong meisje.

Traumahelikopter

Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen naar de woning. Het kind is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, schrijft de krant.

De politie doet onderzoek naar de toedracht, maar laat weten uit te gaan van een ongeval.