Fietser om het leven gekomen door aanrijding met lijnbus in Vlissingen

Ongeluk
Vandaag, 14:17 - Update: 2 uur geleden
In Vlissingen is dinsdagmiddag een 78-jarige vrouw uit die Zeeuwse plaats overleden door een aanrijding met een lijnbus. Het ongeluk gebeurde op de Koudekerkseweg. Het slachtoffer reed op een fiets, meldt de politie.
In de bus zaten op het moment van het ongeval een aantal passagiers. De politie staat met hen in contact voor eventuele hulpverlening. Eerder meldde de politie dat de bus leeg was, maar dat klopte niet. De toedracht van het ongeval wordt onderzocht.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.