Fietser om het leven gekomen door aanrijding met lijnbus in Vlissingen

Ongeluk

Vandaag, 14:17 - Update: 2 uur geleden

In Vlissingen is dinsdagmiddag een 78-jarige vrouw uit die Zeeuwse plaats overleden door een aanrijding met een lijnbus. Het ongeluk gebeurde op de Koudekerkseweg. Het slachtoffer reed op een fiets, meldt de politie.

In de bus zaten op het moment van het ongeval een aantal passagiers. De politie staat met hen in contact voor eventuele hulpverlening. Eerder meldde de politie dat de bus leeg was, maar dat klopte niet. De toedracht van het ongeval wordt onderzocht.

Door ANP

