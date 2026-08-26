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Fotosessie loopt fout: duo vast op lichtmast door opkomend water

Fotosessie loopt fout: duo vast op lichtmast door opkomend water

Ongeluk

Vandaag, 16:08

Een nachtelijke fotosessie op een lichtmast in Vlissingen heeft in de nacht van dinsdag op woensdag voor problemen gezorgd. Twee personen waren op de mast geklommen om foto's te maken, maar konden door het opkomende water niet meer zelfstandig wegkomen. Reddingsboot Zeemanshoop moest eraan te pas komen om het duo in veiligheid te brengen.

KNRM Breskens meldt dat de reddingsactie is geslaagd. De twee nachtbrakers zijn daarna overgedragen aan de politie.

Het begon allemaal toen het duo in de nacht van dinsdag op woensdag op de lichtmast klom, zodat ze mooie foto's konden schieten. Maar tijdens de fotosessie werden ze verrast door het snel opkomende water. Door een lege batterij was er geen mogelijkheid om zelf hulp in te schakelen. Pas na 1,5 uur werden ze opgemerkt door een voorbijganger. Die nam meteen contact op met 112.

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Reddingsactie

Via de Kustwacht werden reddingboten van Breskens en Westkapelle gealarmeerd. Die kwamen met spoed ter plaatse. Ondertussen was ook loodsboot Lynx op de locatie, maar die kon niet helpen. Gelukkig slaagde de bemanning van reddingboot Zeemanshoop erin de twee personen aan boord te krijgen en eerste hulp te verlenen. Kort daarna arriveerde ook reddingboot Uly, maar die hoefde niet meer in actie te komen.

De twee tweetal had het aardig koud gekregen door het incident en zijn aan boord opgewarmd. Bij de Buitenhaven van Vlissingen is het duo overgedragen aan agenten. De politie heeft de twee personen flink toegesproken. De slachtoffers hebben de KNRM bedankt en beloven een donatie te doen vanwege de inzet.

Door Redactie Hart van Nederland
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