Hoogbejaarde man (84) overleden na frontale botsing op N290 in Terhole

Ongeluk

Vandaag, 13:21 - Update: 3 uur geleden

Bij een ernstig ongeval in het Zeeuwse Terhole is dinsdagochtend een 84-jarige man om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Een vrouw raakte gewond.

Het ongeval gebeurde rond 10.30 uur op de N290. Een politiewoordvoerder laat aan Hart van Nederland weten dat twee auto's frontaal op elkaar botsten. Door de botsing belandde een van de auto's, een witte Honda Jazz, in de sloot. Op beelden is te zien dat de andere auto, een grijze Honda Civic, reed met een 'thuiskomertje', oftewel een smal reservewiel. Of dat iets met het ongeval te maken heeft, wordt onderzocht, aldus de woordvoerder.

Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, snelden zich naar de plek van het ongeval toe. Hulp mocht echter niet meer baten; het slachtoffer uit Kloosterzande (Zeeland) overleed aan zijn verwondingen.

'Behoorlijke klapper'

In beide auto's zat één inzittende. Het is niet duidelijk in welk voertuig het dodelijk slachtoffer zat. Het andere slachtoffer, een vrouw, is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig haar verwondingen zijn, kan de politiewoordvoerder niet zeggen, maar "het is een behoorlijke klapper" geweest, zegt hij.

Hoe het ongeval precies kon gebeuren, wordt onderzocht door Team Forensische Opsporing Verkeer. De weg is vanwege het onderzoek afgesloten.

Door Redactie Hart van Nederland

