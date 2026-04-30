Man (60) overleden na ongeval met elektrische step in Sluis

Bij een eenzijdig ongeval met een elektrische step in Sluis is in de nacht van woensdag op donderdag een 60-jarige man uit Eindhoven om het leven gekomen. Dat meldt een correspondent ter plaatse. Het ongeval gebeurde aan de Kalkboei. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Het ongeluk gebeurde rond middernacht. Meerdere ambulances, medewerkers van de Medisch Urgentie Groep (MUG) en de politie kwamen met spoed ter plaatse. Ter plekke bleek dat een man zwaargewond was geraakt bij het eenzijdige ongeval met de elektrische step.

De hulp mocht niet meer baten, het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.