Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Man (60) overleden na ongeval met elektrische step in Sluis

Ongeluk

Vandaag, 08:56 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Bij een eenzijdig ongeval met een elektrische step in Sluis is in de nacht van woensdag op donderdag een 60-jarige man uit Eindhoven om het leven gekomen. Dat meldt een correspondent ter plaatse. Het ongeval gebeurde aan de Kalkboei. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Het ongeluk gebeurde rond middernacht. Meerdere ambulances, medewerkers van de Medisch Urgentie Groep (MUG) en de politie kwamen met spoed ter plaatse. Ter plekke bleek dat een man zwaargewond was geraakt bij het eenzijdige ongeval met de elektrische step.

Onderzoek

De hulp mocht niet meer baten, het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.