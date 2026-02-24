Twee zwaargewonden bij harde frontale botsing in Sint Philipsland

Bij een zware botsing op de Rijksweg in Sint Philipsland zijn dinsdagmiddag drie mensen gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen zijn er ernstig aan toe.

Het ongeluk gebeurde rond 16.00 uur. Een bestelbus botste hard achter op een personenauto, meldt een correspondent ter plaatse. Door de klap schoot de auto van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Over de toedracht is nog veel onduidelijk.

Hulpdiensten rukten massaal uit. De brandweer kwam met meerdere voertuigen om de inzittenden uit de voertuigen te bevrijden. Drie ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen.

Traumahelikopter

Een van de slachtoffers is per traumahelikopter vervoerd. Het andere zwaargewonde slachtoffer ging per ambulance naar het ziekenhuis. Een derde betrokkene is later ook naar het ziekenhuis gebracht.

De Rijksweg is volledig afgesloten voor verkeer. De politie doet sporenonderzoek naar de exacte oorzaak van het ongeval. Beide voertuigen zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.