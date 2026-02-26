Vrouw (84) in rolstoel overleden na aanrijding op zebrapad in Middelburg

Een 84-jarige vrouw uit Middelburg is donderdag overleden nadat ze was aangereden. Ze werd rond 14.40 uur geschept door een auto toen ze in een rolstoel het zebrapad overstak.

Het ongeval gebeurde op de Looierssingel. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, waar ze aan haar verwondingen is overleden. De bestuurder van de auto is niet aangehouden. De politie zegt de toedracht verder te onderzoeken.