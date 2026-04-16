A58 bij Kruiningen dicht na zwaar ongeluk met 3 auto's

Ongeluk

Vandaag, 19:24 - Update: 15 minuten geleden

Op de A58 bij het Zeeuwse Kruiningen zijn donderdagavond drie auto's op elkaar gebotst. Vanwege het ongeluk is de snelweg deels afgesloten.

Het incident gebeurde rond 18.20 uur. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Een inzittende zat bekneld. De persoon is door de brandweer uit de auto bevrijd en overgedragen aan het ambulancepersoneel. Het is nog niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn. Andere inzittenden zijn ook nagekeken.

De A58 richting Vlissingen, tussen afslag Rilland en afslag Yerseke, ging dicht door het ongeval. Rond 20 uur was één rijstrook weer. 'De andere rijstrook blijft gesloten voor de afhandeling. Deze komt na verwachting rond 21.30 uur vrij', aldus Rijkswaterstaat.

Door Redactie Hart van Nederland

