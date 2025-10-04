Twee ongelukken in tien minuten: bestuurder rijdt door gevel woning Hulst

In Hulst is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto met flinke vaart door de gevel van een woning aan de Havikdijk gereden. De klap was zo groot dat er een groot gat in de voorgevel ontstond.

Het ongeval gebeurde rond 01.40 uur. Hulpdiensten, waaronder politie, brandweer en ambulance, kwamen snel ter plaatse en zelfs een traumahelikopter uit Rotterdam werd opgeroepen, maar hoefde uiteindelijk niet te vertrekken. De brandweer plaatste stutpalen om te voorkomen dat het huis verder zou instorten.

Te veel alcohol

Volgens de politie gaat het om een 20-jarige man uit de gemeente Hulst. "De bestuurder is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar was bij bewustzijn en kon zelf uit de auto komen", zegt een politiewoordvoerder tegen Hart van Nederland. "Uit de blaastest bleek dat hij te veel had gedronken. In het ziekenhuis zal bloed worden afgenomen voor verder onderzoek."

Uit politieonderzoek blijkt dat de jongeman kort voor het incident ook al een aanrijding had veroorzaakt op de N290 bij Vogelwaarde. Daarbij raakte een andere auto beschadigd, maar er vielen geen gewonden. Die botsing vond om 01.30 uur plaats; zo'n tien minuten later reed hij in Hulst door de gevel van de woning.

Rijbewijs op de tocht

"De man wordt onder meer verdacht van het veroorzaken van gevaar op de weg en het in gevaar brengen van anderen", aldus de politie. Omdat het om een beginnend bestuurder gaat, is er een zogenoemde artikel 130-procedure gestart bij het CBR om te bepalen of hij nog mag rijden.