Baby gereanimeerd na val in water met kinderwagen in Hulst

In het Zeeuwse Hulst is dinsdagavond een kinderwagen met daarin een baby in het water aan de Liniedijk terechtgekomen. Het slachtoffertje moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland.

Hulpdiensten kregen rond 19.00 uur een melding van een reanimatie. Meerdere ambulances een een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Ook een politiehelikopter vloog boven de omgeving om de situatie vanuit de lucht in beeld te brengen. Het slachtoffertje is met spoed naar het ziekenhuis in Antwerpen gebracht.

Hoe de kinderwagen in het water terecht kon komen, wordt onderzocht. De politie gaat uit van een medisch incident.