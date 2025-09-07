Fietser (49) in Zeeuwse Clinge overlijdt na botsing met andere fietser

Door een ongeluk in Clinge in Zeeuws-Vlaanderen is een 49-jarige fietser om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Hij kwam in botsing meteen andere fietser. Op meer plekken in Zeeland gebeurden ernstige ongelukken, zoals te zien is in de video bovenaan.

Het ongeval gebeurde rond 13.00 uur op een fietspad bij de Hoogegeeststraat tussen Clinge en Hulst. Twee groepjes fietsers reden elkaar tegemoet, waarbij de man met een ander in botsing kwam. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen. De man kwam uit Hulst.

Botsing twee auto's

Ook elders in Zeeland waren ernstige ongelukken. Op de Molenslag in Zaamslag vond rond 13.25 uur een aanrijding plaats tussen twee auto's, dat is te zien in de video bovenaan. Een auto belandde in een sloot, de andere op een akkerland. Beide bestuurders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een 25-jarige man uit Hulst en een 38-jarige vrouw uit Terneuzen. Twee kinderen in de auto van de vrouw raakten lichtgewond.

En op de Nieuwe Hoondertsedijk in 's-Gravenpolder botsten twee wielrenners rond 09.25 uur frontaal op elkaar. Een 68-jarige man uit de gemeente Borsele werd naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie doet onderzoek naar de drie ongelukken.

ANP