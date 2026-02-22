Vrouw zwaargewond na val uit rijdende auto op Brouwersdam

Een vrouw is zondag op de Brouwersdam bij het Zeeuwse Scharendijke vanuit een rijdende auto op het wegdek terechtgekomen. Ze is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd, meldt de politie.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie onderzoekt meerdere scenario's. In de auto met Duits kenteken zaten meerdere mensen en de vrouw was een van de passagiers. Mogelijk is ze zelf uit de auto gesprongen, maar de politie sluit ook niet uit dat ze is geduwd.

De andere inzittenden worden verhoord. Niemand is aangehouden.