Een bestuurder is zaterdagmiddag overleden nadat diens auto te water is geraakt op de Brouwersdam (N57) bij Scharendijke. Hulpdiensten rukten omstreeks 15.00 uur uit na een melding van een voertuig in het water. De bestuurder werd vervolgens uit de auto gehaald. Al mocht de hulpverlening niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

De brandweer werd gealarmeerd nadat iemand een autodak in het water had gezien. Aanvankelijk was het onduidelijk of er personen in de auto zaten. Meerdere brandweereenheden kwamen ter plaatse, waaronder duikploegen en een reddingsteam uit Stellendam.

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Uit auto bevrijd

De brandweer zag bij aankomst het dak van een auto boven het water uitsteken. De duikploegen gingen het water in om het voertuig te onderzoeken. Rond 15.52 uur meldde veiligheidsregio Zeeland dat er iemand uit de auto was bevrijd en overgedragen aan ambulancepersoneel. Deze persoon was de enige inzittende.

Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.